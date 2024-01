Basket: sconfitta a Ribera per la Consolini Sud Enna

PUBBLICITÀ

Si è concluso con il punteggio di 69 a 66 il match della quarta giornata di Campionato DR3 tra Ribera Knights e Consolini Sud Enna. La società ennese recrimina per alcune decisioni arbitrali nel finale di gara.

PUBBLICITÀ

“Ringrazio la società di Ribera per l’accoglienza e l’ospitalità – dice il coach ennese Francesco Milano -. Pesa aver perso così ma sono contento per la reazione dei ragazzi; recrimino qualche decisione nel finale ma siamo consapevoli che possiamo fare di più. Voltiamo pagina e concentriamoci per il match casalingo di domenica prossima contro Invicta Caltanissetta”. Consolini adesso al secondo posto in classifica con una partita da recuperare. Domenica la Consolini torna a giocare in casa.