Domani, sabato 4 gennaio, alle ore 17:30, presso il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, torna il basket in città. Esordio in casa per i neroarancio della Consolini Sud Enna contro Ciavorella Scicli.

Dopo la prima vittoria a Canicattì, i neroarancio puntano a un altro risultato positivo, contando sul calore dei propri tifosi.

Grande l’attesa per vedere all’opera i ragazzi impegnati nel Campionato di Divisione Regionale 3 della Fip Sicilia.