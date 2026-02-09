Basket: quattro giovani atleti della Consolini Enna convocati per il Trofeo delle Province

PUBBLICITÀ

Non si ferma l’ascesa della Consolini Enna. Dopo le ottime premesse dei raduni regionali, arriva la conferma ufficiale: i giovani talenti Corona, Prinzi, Valenti e Iannello hanno superato brillantemente l’ultima selezione. I quattro atleti faranno parte della spedizione che rappresenterà le province di Enna e Caltanissetta al prestigioso Trofeo delle Province, in programma il prossimo 15 febbraio a Marsala.



A rendere il quadro ancora più entusiasmante è la presenza di Alberghina, inserito come riserva a disposizione, a testimonianza della profondità tecnica raggiunta dal vivaio ennese.

Un dato statistico impressionante: la Consolini Enna fornirà, da sola, un terzo dell’intera squadra interprovinciale. Un risultato che la società accoglie con immenso orgoglio, vedendo ripagati gli sforzi profusi nella crescita del settore giovanile.

Dietro queste convocazioni c’è il lavoro meticoloso dello staff tecnico composto da Giuseppe Beccaria e Alessandro Vultaggio. Il segreto del loro successo risiede in una metodologia d’allenamento innovativa che non si limita ai fondamentali del basket.

“Siamo estremamente soddisfatti” – fanno sapere dalla società – “perché vedere i nostri ragazzi protagonisti in una vetrina così importante è la prova che la strada intrapresa è quella giusta. Il lavoro di Beccaria e Vultaggio sta portando i frutti sperati, elevando non solo il fisico, ma anche la testa dei nostri atleti.”