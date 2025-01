Basket: prima sconfitta in campionato per la Consolini Sud Enna

PUBBLICITÀ

Arriva la prima battuta d’arresto in campionato per la Consolini Sud Enna, che sabato scorso è stata sconfitta al Pala Livatino dai padroni di casa gelesi con il punteggio di 58 a 48.

Una prestazione opaca per gli ennesi, che non sono riusciti a replicare le brillanti prove dei primi due incontri. Tuttavia l’allenatore in seconda, Francesco Milano, ha espresso anche forte disappunto per alcune decisioni arbitrali.

Nonostante il risultato Milano resta però fiducioso: “Non siamo una squadra da 48 punti e lo abbiamo dimostrato nei primi due match contro due squadre che adesso condividono a pari punti con noi il primo posto; il roster è molto giovane, si pecca di inesperienza ma ci alzeremo perché ancora il cammino è lungo”.

Ora la squadra è attesa alla prova del riscatto: domenica alle ore 18:00 affronterà il CUSN al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.