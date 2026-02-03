Basket: Piazza Armerina ospita le Finali Nazionali FIP Under 19

PUBBLICITÀ

Le Finali Nazionali FIP Under 19 si terranno a Piazza Armerina dal 12 al 14 giugno. Un traguardo reso possibile grazie al significativo lavoro della Siaz Basket, in sinergia con l’impegno dell’Amministrazione comunale, che ha investito nella realizzazione di un impianto sportivo moderno e funzionale, oggi in grado di ospitare manifestazioni di carattere nazionale.

Per tre giorni Piazza Armerina sarà al centro del basket italiano, accogliendo giovani talenti provenienti dalle più importanti società cestistiche, con un’importante ricaduta in termini di visibilità e presenze sul territorio.

L’Amministrazione comunale ringrazia la Federazione Italiana Pallacanestro e la presidente Cristina Correnti per aver scelto e creduto nella città, ed esprime un sentito ringraziamento alla Siaz Basket per la passione, la competenza e la visione che continuano a valorizzare Piazza Armerina a livello nazionale.