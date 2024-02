Basket: la Consolini Sud Enna vince contro Ideal Gela

PUBBLICITÀ

Nella prima giornata di ritorno del Campionato di Divisione Regionale 3 di basket, la Consolini Sud Enna, nel match casalingo contro Ideal Gela, ha avuto la meglio con il punteggio di 66 a 62.

Vittoria con rimonta per i neroarancio, dopo essere stati in svantaggio di 13 punti nel terzo quarto. I minuti finali sono stati giocati punto su punto. Protagonista per la squadra ennese Maurizio Libro che, nel giorno del suo compleanno (60 per la cronaca), realizza 32 punti, di cui la tripla a 30 secondi dalla fine che regala il vantaggio di 4 punti e la vittoria contro la capolista.

Prossimo match per la Consolini domenica ore 11.30 al Palacannizzaro, trasferta a Caltanissetta contro CUSN.

Questa la classifica: Ribera Knight 10, Ideal Gela 8 (con una partita in meno), Invicta CL 6, Consolini Sud Enna 6 (con una partita in meno), CUSN 2, Virtus Sommatino 0.