Basket, la Consolini Sud Enna vince a Caltanissetta: 61-67 contro il CUSN

La Consolini Sud Enna torna da Caltanissetta con una vittoria nel recupero della 3ª giornata, superando il CUSN sul campo del Palacannizzaro con il punteggio di 61-67.

La gara si è sviluppata su ritmi sostenuti, con un punteggio spesso in equilibrio e numerosi cambi di vantaggio nel corso dei quattro periodi. Il CUSN Caltanissetta, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, ha mantenuto la partita aperta per gran parte dell’incontro, riuscendo in più occasioni a recuperare lo svantaggio e a portarsi avanti nel punteggio.

L’allungo decisivo è arrivato nell’ultimo quarto. La Consolini, nonostante l’assenza di capitan Vultaggio, ha trovato le soluzioni utili per costruire il vantaggio finale, riuscendo a contenere i tentativi di rimonta dei padroni di casa e a gestire il risultato fino alla fine.

La vittoria degli ennesi è un chiaro segnale della forza del gruppo e della capacità di coach Beccaria di gestire i momenti più concitati, fornendo le indicazioni tattiche e il carattere necessari.