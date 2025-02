Basket: la Consolini Sud Enna torna in campo contro Sicani Vipers

PUBBLICITÀ

Dopo una lunga sosta, causata da spostamenti delle gare, la Consolini Sud Enna disputerà domenica alle ore 11:00, presso il palazzetto dello sport di Enna Bassa, il match casalingo contro i Sicani Vipers di San Giovanni Gemini.

La compagine ennese, che all’andata si era imposta con il punteggio di 47 a 70, vuole fare risultato per non perdere il primato in classifica, nonostante una gara da recuperare contro Ciavorella a Scicli. Infortunati Vultaggio e Venticinque, gli ennesi puntano a dare il massimo per non avere rimpianti. Possibile esordio del nisseno Andrea Alù.