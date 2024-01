Basket: la Consolini Sud Enna si prepara ad affrontare Invicta 93100

PUBBLICITÀ

Torna a giocare in casa la Consolini Sud Enna, contro Invicta 93100, nella quinta giornata di Campionato DR3 della Fip Sicilia. Dopo il passo falso della settimana scorsa a Ribera, la squadra di Francesco Milano, vorrà riscattarsi contro i nisseni, per confermare il secondo posto in classifica. “Stiamo lavorando bene – ha dichiarato – c’è tanto entusiasmo e vogliamo archiviare la pratica Ribera. Invicta ha una squadra molto giovane e non sarà semplice come abbiamo visto nelle altre partite contro gli altri avversari. Un bel campionato!”.

La Consolini Sud Enna vanta un roster di 35 giocatori, forse anche troppi per la pallacanestro, considerando che di solito il numero ideale si aggira intorno ai 18 atleti. Oltre a ragazzi ennesi, la società ennese vanta la presenza di ragazzi provenienti da altre zone della Sicilia ma anche da altre regioni; un bene per la città che permette a tanti giovani di trovare una famiglia come la Consolini che, ormai da anni, lavora nello sport come nel sociale.

“E’ un piacere per noi poter essere un riferimento per giovani della città ma anche per chi viene da fuori; questo ormai da anni è un nostro obiettivo, senza naturalmente tralasciare la crescita ed il volerci superare sempre di più anche in campo. Facciamo tanti sacrifici pensando soprattutto che questo gruppo si allena in tarda serata dalle ore 21.30 e non sempre alcuni giocatori riescono ad essere presenti a causa dell’orario. Sicuramente qualcosa dovrà cambiare in futuro – dice il presidente Michelangelo Milano – anche perché se i numeri sono questi, presenteremo almeno un’altra squadra senior il prossimo anno sportivo e serviranno quindi più ore per gli allenamenti”.

Appuntamento per il basket ennese domenica 4 febbraio alle ore 11 al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.