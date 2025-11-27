Basket: la Consolini Sud Enna ospita l’Invicta Caltanissetta

Concluso il recupero della terza giornata, la Consolini Sud Enna si prepara al prossimo impegno casalingo di campionato. Domani, venerdì 28 novembre, la formazione ennese ospiterà l’Invicta 93100 Caltanissetta nella gara valida per la 4ª giornata del Campionato di Divisione Regionale 2. L’incontro si disputerà alle ore 20:00 al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.
La Consolini Enna arriva all’appuntamento con due vittorie nelle prime gare stagionali. L’Invicta Caltanissetta si presenta come una squadra con esperienza nelle categorie superiori: fino alla scorsa stagione ha partecipato al campionato di Serie D e nel suo organico figurano giocatori con trascorsi anche in Serie C.
La formazione guidata da coach Beccaria affronterà la gara puntando a un risultato utile per proseguire il percorso avviato in campionato.
La squadra ennese confida sul fattore campo auspicando il consueto apporto del pubblico.