Basket: la Consolini Sud Enna ospita la Virtus Sommatino

La terza giornata di Campionato di Divisione Regionale 3 regala una sorpresa alla Consolini Enna: la gara in programma contro Virtus Sommatino si sarebbe dovuta disputare fuori casa ed invece si disputerà ad Enna, presso il Palazzetto dello Sport sabato alle ore 17.30, causa indisponibilità del campo di gioco della squadra sommatinese.

Dopo il primo match, vinto sotto gli occhi del pubblico ennese con il punteggio di 60 a 41 contro CUSN Caltanissetta, arriva ospite la Virtus che ha subito due sconfitte nelle prime due gare di campionato.

Sabato saranno assenti per gli ennesi Francesco Baviera ed Edoardo Venticinque, usciti acciaccati dal match contro CUSN Caltanissetta.

“Abbiamo modo di valutare altri giocatori del nostro roster – dice Coach Francesco Milano -. Ragazzi che stanno lavorando bene e che vogliono dare conferme in campo. Non abbiamo obiettivi, se non quello di fare bene, partita dopo partita si vedrà, vogliamo goderci ogni momento, sostenuti da un grande pubblico. Domani serve una grande prova di forza”.

Si prevede turnover per il match valido come terza giornata di andata di campionato. La Consolini Sud Enna dovrà recuperare la prima giornata contro Ideal Gela in trasferta.