Basket: la Consolini Sud Enna fermata in casa dall’Invicta Caltanissetta

Prima sconfitta stagionale per la Consolini Sud Enna, battuta in casa dall’Invicta 93100 Caltanissetta con il punteggio di 66-82 nella gara valida per il campionato di Divisione Regionale 2.

L’incontro si è sviluppato su ritmi sostenuti e con un sostanziale equilibrio nelle prime due frazioni di gioco. La formazione ennese, dopo un avvio che ha visto gli ospiti portarsi sullo 0-6, è riuscita a reagire e a riportare il match in equilibrio, conquistando anche il vantaggio. La gara è rimasta aperta fino all’intervallo.

La svolta è arrivata nel terzo quarto, quando la squadra di Caltanissetta ha fatto registrare un parziale favorevole di dieci punti, indirizzando l’esito della partita. Nell’ultimo periodo l’Invicta ha consolidato il vantaggio, chiudendo l’incontro sul 66-82.

Nonostante il risultato, la Consolini ha mostrato capacità di reazione e determinazione in diversi frangenti della gara.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo turno di campionato, che vedrà la squadra ennese impegnata in trasferta sul campo di Canicattì contro i Grapes, attuale capolista.