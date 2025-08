Basket: la Consolini Sud Enna considera l’idea della DR2

PUBBLICITÀ

Dopo diversi anni di DR3, la società ennese di basket della Consolini Sud Enna di Michelangelo Milano, potrebbe fare il salto di qualità presentando l’iscrizione al Campionato Federale di Divisione Regionale 2. Dopo diversi anni, l’idea di partecipare all’ex campionato di Promozione Maschile alletta giocatori e tifosi.

“Stiamo facendo un’attenta considerazione a 360º, dall’aspetto logistico, legato al possibile girone, allo staff tecnico ed al roster della nuova stagione” dice Michelangelo Milano, amministratore unico della società.

Gli fa eco capitan Alessandro Vultaggio che rimpiange ancora la lunga assenza nella stagione passata, causa infortunio: “E’ stato un anno duro, soprattutto per me ma anche per altri compagni a causa dei lunghi infortuni. Non aver potuto dare il mio contributo mi è pesato. Il pubblico è presente e la gente ci sostiene a gran voce, qualcosa di incredibile che merita in pieno la società. Vogliamo fare bene sia per noi che amiamo questo sport, sia per la società che fa di tutto per i suoi tesserati”.

Non ci sono ancora nomi per la guida tecnica del team neroarancio ma la Consolini Sud Enna, come ha fatto sempre del resto, punterà sicuramente sui giovani del territorio, cresciuti dal settore giovanile ad oggi. Ancora qualche giorno e si avranno più certezze.