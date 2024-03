Basket: la Consolini Sud Enna chiude al terzo posto il Campionato DR3

PUBBLICITÀ

Si è concluso con due sconfitte il campionato di basket federale DR3 per la Consolini Sud Enna, svanito il sogno della squadra ennese di vincere il titolo. Non era questo, comunque, l’obiettivo di inizio stagione per la società ennese ma considerando come si era messa la classifica, con una posizione nelle zone alte, la squadra allenata da Francesco Milano ha voluto giocarsela fino in fondo.

Venerdì scorso per la squadra ennese è arrivata la sconfitta in casa nella decisiva gara contro i Ribera Knights che, con la vittoria 44-48, si sono aggiudicati il primo posto in campionato e la promozione in DR2. Gli ennesi, nonostante si siano trovati in svantaggio nel punteggio per quasi l’intera partita e abbiano recriminato per alcune decisioni arbitrali, hanno dato prova di carattere e determinazione di fronte alla prima della classe: hanno tentato il recupero nel finale, spinti anche dal numeroso pubblico presente al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, ma alla fine la squadra agrigentina ha avuto la meglio per quattro lunghezze.

Nell’ultima gara, il recupero contro Invicta 93100, vittoria per la squadra nissena con il punteggio di 55-44. Coach Milano ha dato spazio in questa occasione a chi ha giocato meno durante la stagione.

La Consolini Sud Enna ha concluso, quindi, il campionato al terzo posto con 12 punti.

“Nonostante la delusione del match contro Ribera – dice l’amministratore unico della Consolini Sud Michelangelo Milano – siamo molto soddisfatti. L’aver portato con tante difficoltà il basket dei senior ad Enna e soprattutto il vedere la tribuna del Palazzetto colma di tanti bambini, famiglie e appassionati, è sicuramente la vittoria di questo campionato. Non era semplice considerato i tanti volti nuovi e gli esordi di molti giovani”.

A fargli eco Alessandro Vultaggio, ex A2 di Trapani, mancato per quasi tutta la stagione a causa di un infortunio rimediato alla seconda giornata: “Ho giocato tante partite e calcato campi importanti, ma il vedere tanta gente per un campionato di DR3 è sicuramente importante per Enna e per il progetto che la società sta portando avanti”.

Adesso testa al prossimo anno sportivo. Le condizioni per fare bene ci sono tutte: un gruppo coeso e tanto entusiasmo attorno alla squadra. Sicuramente un ottimo punto di partenza.