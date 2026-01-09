Basket, la Consolini riaccende i motori: dopo la sosta si torna a caccia di punti

PUBBLICITÀ

Con la fine delle festività, riprendono ufficialmente i campionati e la Consolini Sud Enna si presenta al nastro di partenza della seconda parte di stagione con le batterie cariche e tanta voglia di far bene.

I ragazzi dell’Under 13 e gli atleti della Prima Squadra hanno continuato a lavorare sodo, onorando l’impegno con sedute di allenamento costanti anche durante i giorni di festa. Questo sforzo è stato fondamentale per i ragazzi allenati da coach Beccaria, per non perdere il ritmo gara e per rifinire la condizione fisica in vista degli impegni imminenti.

I primi a scendere in campo per difendere i colori della Consolini saranno i ragazzi dell’Under 13, attesi da una trasferta insidiosa ad Agrigento contro il Raffadali. In una classifica che si fa sempre più corta e competitiva, la sfida di domenica rappresenta un banco di prova importante per confermare i progressi delle annate 2013-2012 ennesi.

Novità importanti arrivano anche dal fronte della Divisione Regionale 2. Con il rientro di tutti gli effettivi dalle vacanze, il roster è finalmente al completo e ha ripreso le sedute collettive per ritrovare l’amalgama vincente. La squadra guarda con determinazione alla propria posizione in classifica, sapendo che ogni partita sarà decisiva per scalare la vetta. Il mirino è già puntato al prossimo 18 gennaio, in casa ore 18:00, data ufficiale del rientro in campo, dove servirà tutto il calore del pubblico per ricominciare con il piede giusto.