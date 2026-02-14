Basket: la Consolini in trasferta a Piazza Armerina contro la Roncalli

PUBBLICITÀ

Il campionato di Divisione Regionale 2 riprende per la Consolini con la trasferta di oggi alle ore 16:30 al Palaferraro di Piazza Armerina, dove affronterà la Roncalli nel derby che inaugura la seconda fase della stagione regolare.

La formazione neroarancio arriva all’appuntamento dopo un girone d’andata chiuso con 6 vittorie e 2 sconfitte, per un totale di 12 punti che valgono attualmente il terzo posto in classifica. L’obiettivo è dare continuità al rendimento fin qui espresso e consolidare la propria posizione in ottica playoff.

La Roncalli, pur distante in classifica, rappresenta un avversario da affrontare con attenzione. La squadra armerina unisce fisicità ed esperienza, oltre alla presenza di giovani innesti.

Per la Consolini, la sfida di oggi non sarà solo una caccia ai due punti, ma un’occasione per ribadire la propria solidità e le proprie ambizioni.