Basket: la Consolini Enna vince contro il Nuovo Basket Canicattì

La Consolini Enna supera il Nuovo Basket Canicattì con il punteggio di 64-51 e apre il nuovo anno con una vittoria. La gara di ieri al Palazzetto dello Sport di Enna bassa è stata combattuta, soprattutto nella fase iniziale, con gli ospiti, campioni in carica della DR3, capaci di tenere il confronto in equilibrio nei primi minuti.
Dopo una prima parte di partita giocata punto a punto, la Consolini è riuscita a costruire un vantaggio nel secondo quarto, per poi allungare in maniera più decisa nel terzo periodo. Il margine accumulato è stato quindi gestito fino alla sirena finale.
Il successo consente ora alla Consolini di prepararsi con entusiasmo al prossimo impegno di campionato, rappresentato dalla trasferta contro la Sicana Basket. La gara si disputerà al Palamoncada di Agrigento, un campo di rilievo nel panorama della pallacanestro siciliana, dove la Consolini sarà chiamata a un confronto impegnativo contro la formazione agrigentina.