Basket: la Consolini Enna torna in DR2, continua il progetto di crescita del basket locale

La Consolini Enna è pronta a fare il suo ritorno in Divisione Regionale 2. Dopo anni di assenza, la squadra ennese si prepara a un nuovo campionato, una volta conosciuto come Promozione, dove in passato ha saputo distinguersi, conquistando la Serie D e sfiorando persino la Serie C.

La società mantiene ferma la sua filosofia: puntare sui giovani talenti locali. La squadra, infatti, sarà composta principalmente da atleti cresciuti nel vivaio, partendo dal minibasket fino ai campionati giovanili.

Michelangelo Milano, amministratore unico della Consolini, esprime grande soddisfazione: “Non sappiamo ancora se siamo più orgogliosi della partecipazione al campionato di DR2 o dei giovani che, cresciuti nelle nostre file, si troveranno immersi nel basket che conta”.

Al timone della squadra ci sarà un altro volto familiare: Giuseppe Beccaria, classe 2000. Cresciuto cestisticamente nella società ennese, Beccaria ha maturato esperienza come giocatore alla Moncada Agrigento e come allenatore di campionati giovanili e senior nel catanese.

“A loro aggiungiamo anche un allenatore giovane, come Giuseppe Beccaria, una nostra risorsa, vista la sua ‘nascita sportiva’ nella nostra società”, aggiunge Milano.

La squadra si presenta come un mix di gioventù ed esperienza: “Oltre al nostro blocco di giovani, abbiamo altri ragazzi che, con più esperienza, daranno il loro supporto”, spiega Milano. “Spero di vedere gli spalti pieni come in questi ultimi anni. Per un campionato più prestigioso, mi aspetto la partecipazione non solo dei nostri tesserati e delle loro famiglie, ma anche di tutta la comunità ennese”.

La preparazione fisica è già iniziata. Si attende ora che il Comitato FIP Sicilia dirami i gironi e il calendario ufficiale del campionato.