Basket: la Consolini Enna torna in campo contro il CUSN Caltanissetta

Dopo la vittoria in trasferta contro la Roncalli, la Consolini torna a giocare al Palazzetto di Enna per la terza giornata del campionato di DR2. Domenica 22 febbraio, alle ore 18:00, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, la formazione neroarancio affronterà il CUSN Caltanissetta.

Il successo dell’ultimo turno consente alla Consolini di affrontare l’incontro con una posizione favorevole in classifica, ma la squadra è chiamata a confermare il rendimento anche in questa gara, importante in vista dei prossimi impegni contro Invicta e Canicattì Grapes.

L’allenatore della Consolini, Giuseppe Beccaria, ha analizzato l’impegno che attende i suoi atleti, sottolineando l’equilibrio della sfida: “La partita di domenica sarà fondamentale per consolidare la terza posizione in classifica. Il CUSN è una squadra molto simile a noi; conta infatti diversi ottimi elementi giovani e giocatori di esperienza. Dovremo rimanere concentrati e non sottovalutare l’avversario”.

La società continua inoltre a puntare sull’impiego dei giovani del proprio vivaio, affiancati da atleti più esperti, in linea con il progetto tecnico avviato per affrontare al meglio il campionato.