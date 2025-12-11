Basket, la Consolini Enna sfida l’imbattuta Ideal Gela

PUBBLICITÀ

Si preannuncia un venerdì sera scoppiettante al Palazzetto dello sport di Enna Bassa. La Consolini Enna è attesa da un doppio obiettivo: ritrovare la vittoria in campo e sostenere la solidarietà sugli spalti. Venerdì 12 dicembre, alle ore 20:00, i neroarancio ospiteranno i gelesi dell’Ideal Basket, nell’ultima sfida prima della lunga sosta natalizia, valida per la 6ª giornata di Divisione Regionale 2.

La squadra di coach Giuseppe Beccaria è alla ricerca di un immediato riscatto dopo le due sconfitte consecutive subite. I ragazzi ennesi affronteranno un avversario particolarmente ostico: l’Ideal Gela è al momento imbattuto e rappresenta una vera e propria “bestia nera” per i neroarancio, un ricordo amaro che risale anche ai doppi scontri della scorsa stagione in Divisione Regionale 3.

Nonostante il momento, i giocatori della Consolini vogliono a tutti i costi dare il massimo per interrompere la serie negativa e provare ad agganciare il 4º posto in classifica prima della pausa.

In occasione della gara, la Consolini Enna rinnova la sua consueta attenzione al sociale lanciando il TEDDY BEAR TOSS. La società invita tutti i tifosi a presentarsi al Palazzetto con un peluche al seguito che verrà lanciato al primo canestro realizzato della partita. I peluches raccolti durante la serata, saranno donati ad associazioni del territorio che portano avanti progetti dedicati ai bambini, trasformando la passione sportiva in un gesto di beneficenza e un momento di gioia per le festività imminenti.