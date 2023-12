Basket: la Consolini Enna parteciperà al Campionato Federale Regionale

PUBBLICITÀ

La Consolini Enna di pallacanestro parteciperà al Campionato Federale di Divisione Regionale 3. Dopo due anni di fermo a causa della mancata partecipazione di un numero minimo di squadre al Campionato di Divisione Regionale 3, ex Prima Divisione, la società ennese ritorna all’attività senior.

In molti ricorderanno gli anni in cui la Consolini, sempre presente nell’attività federale siciliana, partecipò al Campionato di Serie D maschile, portando a casa il titolo per ben due volte e, purtroppo, mai approdati in Serie C a causa delle spese, difficili da sostenere. Negli anni prima del Covid, vinse anche le edizioni del campionato di prima divisione. Per non parlare anche dei campionati senior femminili, con la Serie C, composta da tutte giovani ennesi, negli anni 2015-2016, mai esistiti in città.

Si rifonda il tutto con questo campionato, a partire dal logo e dalla collaborazione con Sud, locale della città di Enna che sostiene la società ennese. Chiamata infatti Consolini Sud Enna, il team ennese, seguito dall’instancabile Francesco Milano e dal preparatore Alessandro Vultaggio, si ritrova un roster numeroso formato da tanti giovani ennesi, cresciuti nella stessa società, pronti a fare il salto di qualità; nel roster anche tanti giovani studenti che da gran parte della Sicilia ma anche Calabria e Puglia, si sono ritrovati in questa grande famiglia cestistica.

“Siamo ben felici di accogliere tanti ragazzi – dice Francesco Milano – che nelle loro città hanno giocato un basket di buon livello e che sicuramente qui daranno manforte per questa nuova stagione e per le prossime che verranno”.

La famiglia neroarancio della Consolini vanta anche l’esperienza di Alessandro Vultaggio, preparatore fisico ma soprattutto talentuoso giocatore, cresciuto nella serie A2 della Virtus Trapani; Vultaggio è anche un gran bel punto di riferimento per i più piccoli, pronti al lancio verso il mondo della pallacanestro.

“Il basket ad Enna è stato molto presente in tutti questi anni – dice l’amministratore unico Michelangelo Milano – qualche difficoltà nella ripartenza post Covid ma oggi vantiamo un centinaio di atleti impegnati in campionati federali giovanili ed in attività promozionali; giovani in crescita ed addirittura qualcuno presente nelle file delle selezioni regionali FIP come Lorenzo Tosatti, classe 2010, e Alessandro Scriffignano, classe 2008. Questo è per noi motivo d’orgoglio”.

La società ennese, che quest’anno parteciperà al Campionato FIP di Divisione Regionale 3, è al momento impegnata anche nel campionato under 13 maschile e nei campionati minibasket aquilotti e scoiattoli, e presenterà tutti gli atleti in una manifestazione di beneficenza, a sostegno della attività di Cristina Fazzi in Zambia, il prossimo 23 dicembre al Palazzetto di Enna Bassa.