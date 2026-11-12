Basket, la Consolini Enna debutta in Divisione Regionale 2: domenica la sfida con il Cusn Caltanissetta

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Prende il via domenica, alle ore 18, il campionato di Divisione Regionale 2 per la Consolini Enna. La formazione neroarancio esordirà davanti al pubblico di casa, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, affrontando il Cusn Caltanissetta nella prima giornata della stagione.

PUBBLICITÀ

Dopo i mesi dedicati alla preparazione, la squadra si appresta dunque a iniziare il nuovo percorso in campionato, puntando su un gruppo che unisce giovani giocatori ed elementi di maggiore esperienza.

Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore Giuseppe Beccaria ha fatto il punto sulla preparazione della squadra e sulle difficoltà che potranno presentarsi nel corso della stagione.

«Il gruppo è numeroso e ha lavorato davvero tanto per farsi trovare pronto a questo inizio – dichiara il coach –. Sappiamo che non sarà un campionato semplice, perché tante squadre si sono rinforzate e dovremo lottare contro l’esperienza e la fisicità di società attrezzate. Noi, però, abbiamo tanti giovani di grande prospettiva e faremo forza sulle loro qualità, sulla loro freschezza atletica e sulla voglia di lasciare un segno in questa nuova pagina di una società che dà veramente tutto per la crescita dei nostri ragazzi».

La Consolini Enna conferma così la propria attenzione alla valorizzazione dei giovani, affiancandoli ad atleti con maggiore esperienza per affrontare gli impegni della stagione.

Il primo appuntamento è fissato per domenica alle ore 18, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, dove i neroarancio ospiteranno il Cusn Caltanissetta. La società conta anche sulla partecipazione dei propri sostenitori per accompagnare la squadra nell’esordio casalingo.