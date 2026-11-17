Basket, la Consolini Enna debutta con una vittoria: battuto il CUSN Caltanissetta

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Esordio positivo nel campionato di Divisione Regionale 2 per la Consolini Enna, che ha superato al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa il CUSN Caltanissetta con il punteggio di 75-64, al termine di una partita decisa ai tempi supplementari.

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La formazione allenata da Giuseppe Beccaria ha iniziato bene l’incontro, trovando però nel corso della gara la reazione degli ospiti, capaci di mettere in difficoltà i padroni di casa.

All’inizio dell’ultimo quarto, la Consolini si è ritrovata sotto di sei punti, riuscendo successivamente a recuperare lo svantaggio grazie a una maggiore attenzione difensiva. I tempi regolamentari si sono conclusi sul 59-59, rendendo necessario il ricorso al supplementare.

Nei cinque minuti aggiuntivi, la formazione ennese ha realizzato un parziale di 16-5, chiudendo l’incontro sul 75-64 e conquistando i primi due punti della stagione.

Tra i protagonisti della gara Francesco Pecoraro, miglior realizzatore dell’incontro, insieme al contributo degli altri giocatori della squadra.

Dopo la vittoria all’esordio, la Consolini Enna si prepara al prossimo impegno di campionato, che la vedrà affrontare in trasferta a Canicattì i Grapes.