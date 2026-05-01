Basket, il sogno playoff della Consolini Enna: a Caltanissetta il primo atto contro l’Invicta

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La Consolini Enna si prepara a disputare Gara 1 della semifinale playoff di Divisione Regionale 2. La partita è in programma domani, alle ore 18.30, sul parquet del PalaCannizzaro, dove i neroarancio affronteranno l’Invicta Caltanissetta.

La formazione allenata da coach Giuseppe Beccaria arriva all’appuntamento dopo avere chiuso la regular season al quarto posto. Un risultato significativo per una squadra al primo anno in questa categoria e composta in larga parte da giovani atleti cresciuti nel vivaio della società.

Il percorso della Consolini Enna si inserisce in un progetto sportivo fondato sulla valorizzazione dei ragazzi provenienti dal settore Minibasket. Una scelta che ha permesso alla squadra di raggiungere la post-season e di giocarsi l’accesso alla finale per il titolo e la promozione in DR1.

L’avversaria sarà l’Invicta Caltanissetta, un confronto impegnativo nel quale il gruppo ennese proverà a fare leva sull’entusiasmo, sulla freschezza atletica e sul percorso costruito durante la stagione.

Coach Giuseppe Beccaria non nasconde la soddisfazione per quanto fatto finora, sottolineando come l’approdo ai playoff sia il giusto premio per il sacrificio profuso in questi mesi: “C’è tanta emozione per tutto il gruppo e i nostri ragazzi meritano di vivere questa partita. Al nostro primo anno di Promozione siamo riusciti ad agguantare un obiettivo che inizialmente non avevamo nemmeno messo in conto”.

Nonostante il valore dell’avversario, che il coach definisce fuori categoria per esperienza e roster, il messaggio alla squadra è chiaro: giocare con il sorriso e senza timore reverenziale.

“Abbiamo lavorato bene — continua Beccaria — e ai ragazzi chiedo solo di scendere in campo con serenità, dando il meglio di loro stessi come hanno fatto finora. Non vogliamo tirarci indietro e lotteremo fino all’ultimo secondo”.

L’appuntamento di domani a Caltanissetta rappresenta solo il primo capitolo di questa sfida al meglio delle tre gare. La Consolini Enna chiamerà poi a raccolta tutto il proprio pubblico per Gara 2, prevista per domenica 10 maggio alle ore 18:00 tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Enna Bassa. Sarà quella l’occasione per trasformare il calore dei tifosi nell’energia necessaria per tentare l’impresa e continuare a sognare un salto di categoria che avrebbe il sapore dell’autentico miracolo sportivo firmato dai giovani del vivaio ennese.