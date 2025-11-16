Basket, il giovane Paolo Rosa convocato al raduno FIP Sicilia: entusiasmo alla Consolini Enna

PUBBLICITÀ

Tanto entusiasmo per la convocazione del giovane Paolo Rosa, cestista ennese classe 2012, al raduno organizzato dalla FIP Sicilia per la zona Agrigento-Caltanissetta-Enna.

Paolo, cresciuto sin da piccolo nelle file della Consolini Enna, un po’ come accaduto con il padre Angelo, ha partecipato questa mattina al raduno federale, confrontandosi con i pari età, provenienti dalle province dell’entroterra siciliano.

“Siamo molto soddisfatti di Paolo e del percorso fino ad ora portato avanti – dice Francesco Milano, responsabile del settore giovanile della Consolini Enna -. Paolo è un ragazzo che ha carattere ed ama tanto la pallacanestro e sappiamo che continuerà a lavorare con molta umiltà”.

La società ennese, che vanta un centinaio di atleti dai 5 anni in su, in questi ultimi anni ha ricevuto tante richieste di prestito dei propri giovani ma soprattutto con molta soddisfazione li accompagna fino alla prima squadra.

“Diamo il massimo per guidare e spingere sempre in alto i nostri atleti – prosegue Milano -. Tanti ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere anche altre realtà, esperienze che permettono loro di crescere. Basti pensare che oggi nel Rooster della prima squadra, abbiamo tanti giovani cresciuti nel nostro settore giovanile. Abbiamo uno staff molto competente che guarda agli stessi obiettivi ed è per noi motivo di orgoglio”.

Paolo Rosa è uno dei tanti giovani che lavora sempre in crescita così come tanti altri nella cantera cestistica ennese.