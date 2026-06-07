Basket, Giulio Carini rappresenta Enna al Memorial Papini di Rimini

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C’è chi il basket lo gioca, chi lo dirige e chi, come Giulio Carini, decide di viverlo a 360 gradi. Il giovane talento della SSD Consolini Enna ha recentemente rappresentato i colori della città e della Sicilia intera alla 18ª edizione del Memorial Papini di Rimini, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama cestistico nazionale.

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Il Memorial Papini non è un torneo qualunque: è una vera e propria maratona di sport che vede sfidarsi le migliori compagini d’Italia, dalla categoria Esordienti Silver fino all’Under 17 Gold. Con gare disputate in contemporanea in tutte le palestre di Rimini e provincia, l’atmosfera che si respira è quella delle grandi occasioni.

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Giulio è stato uno dei tre rappresentanti partiti dalla Sicilia per questa avventura, portando con sé non solo la sua tecnica, ma anche la sua crescente professionalità nel ruolo di arbitro.

La carriera di Giulio nel mondo della palla a spicchi è iniziata sin da bambino. Cresciuto tra le fila della Consolini, ha trasformato la sua passione iniziale in un percorso solido come giocatore. Tuttavia, la sua voglia di mettersi in gioco lo ha portato a intraprendere con successo anche la carriera arbitrale, dimostrando una maturità e una visione di gioco fuori dal comune per la sua età.