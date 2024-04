Basket: giovane cestista ennese convocato al progetto “Academy Italia”

PUBBLICITÀ

Lorenzo Tosatti, giovane cestista ennese, è stato convocato a Roma per il progetto della Federazione Italiana Pallacanestro “Academy Italia”. Tosatti, classe 2010, cestista sin dall’età di 4 anni, cresciuto nella Consolini Enna, dopo le numerose convocazioni ricevute dallo staff tecnico regionale federale, raggiunge quindi un prestigioso traguardo: la convocazione per un progetto federale promosso e portato avanti in questi anni dal Settore Squadre Nazionali.

“Talentuoso sin da piccolo – dice Francesco Milano, allenatore da sempre del giovane cestista ennese – ha sempre giocato con grande naturalezza, mostrando molta attenzione e una spiccata visione di gioco, sempre a supporto dei compagni e con pieno rispetto per l’avversario”.

Tosatti, da un paio di anni in prestito all’Invicta 93100, società storica del nisseno seguita dal coach Giuseppe Spena, disputa i primi campionati federali giovanili. In questo periodo, il giovane Lorenzo è riuscito a mettersi sempre in luce: spesso in doppia cifra a referto, ottimo difensore, specialista nel tiro da 3 e nelle penetrazioni a canestro, Lorenzo fornisce anche innumerevoli assist ai compagni, diventando un punto di riferimento in squadra.

“Non sappiamo dove arriverà – dice Francesco Milano – ma sicuramente ovunque andrà farà sempre parlare di sé”.