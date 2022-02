Basket: esordio vincente della Consolini nel campionato under 15 maschile

Anche la pallacanestro ennese ha inaugurato oggi, con una bella vittoria, il nuovo campo del Palazzetto dello Sport di Enna Bassa. Un derby dal risultato sonante per i ragazzi neroarancio della Consolini Enna che, con il risultato di 70 a 43, si impongono sulla Roncalli Piazza Armerina nel primo match del campionato maschile under 15. Al posto del coach Francesco Milano, riprende il timone in mano Michelangelo Milano, tornato in panchina dopo tanti anni di assenza.

I neroarancio, guidati da Latragna Gabriele e Scriffignano Alessandro in regia, migliori marcatori con 16 punti, sono sempre stati in vantaggio nel punteggio durante l’intero incontro.

Il campionato della Consolini proseguirà adesso venerdì 25 Febbraio con un’altra partita casalinga contro il Canguro Gela. L’auspicio del team ennese è quello di poter recuperare le assenze.