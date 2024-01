Basket: esordio per la Consolini nel Campionato Federale di Divisione Regionale 3

PUBBLICITÀ

“New way New life”, c’è aria di nuovo nella Consolini del basket, da oggi Consolini Sud Enna, che a breve esordirà nel Campionato Federale di Divisione Regionale 3.

“Sono stati anni bui in tutto il mondo quelli vissuti dal 2020 – dice Francesco Milano -. Tante difficoltà causate dai numeri carenti di atleti; chi andato via per lavoro, chi si è preso anni sabbatici e chi ha proprio messo un punto con il mondo dello sport. A questo va aggiunto anche il numero di società sportive che hanno chiuso battenti per via delle delle tante difficoltà logistiche ed economiche che hanno pesantemente gravato su di esse. Ma adesso buttiamo tutto alle spalle, siamo in forte ripresa e godiamoci quello che stiamo ricostruendo con tanto amore”.

La società ennese, che vanta più di 100 tesserati tra minibasket, under e giocatori senior, parteciperà al Campionato DR3 con un roster ancora da scoprire.

“Non anticipiamo nulla – continua Francesco Milano – pian piano scoprirete questi ragazzi che con tanta buona volontà vogliono fare davvero bene. Ci tengo a precisare che i nostri giovani, cresciuti dall’età di 5 anni, oggi sono il fulcro della prima squadra e questo è un grande segnale che vogliamo lanciare ai più piccoli ed alle loro famiglie, facendo capire loro che il nostro progetto guarda avanti, crescita fuori e dentro il campo. A questi ragazzi si aggiungono quelli che noi chiamiamo scherzosamente ‘stranieri’, ragazzi che si trovano ad Enna, per studio o per lavoro, e che scalpitano per un posto in quintetto”.

A sostegno di questa nuova Consolini il team di SUD, noto locale ennese che crede molto in questo progetto e che si veste da primo tifoso per seguire questa nuova cavalcata dei neroarancio.

“SUD è la nostra seconda casa, un luogo a noi familiare, un luogo di svago per i nostri ragazzi, un luogo dove far capire che anche il divertimento deve avvenire responsabilmente. Ringrazio per questo e per quello che verrà Mariolino Patrinicola e Paolo Valenti e speriamo lì di iniziare a festeggiare da subito” conclude Francesco Milano.

L’appuntamento è il 14 gennaio alle ore 11 presso il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa: l’obiettivo è sostenere a gran voce i neroarancio perché il “basket dei grandi” è tornato in città.