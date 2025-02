Basket: Emmanuel Esele torna alla Consolini Enna

PUBBLICITÀ

Con un post misterioso sui social media, la Consolini Enna ha annunciato ieri il ritorno di Emmanuel Esele. Dopo la lunga parentesi vissuta tra il 2013 e il 2015, la società riporta ad Enna il nigeriano, classe 1991. Grande entusiasmo tra gli appassionati di basket ennesi, che accolgono nuovamente il pivot di 2 metri, noto per il suo invidiabile atletismo.

“Il ritorno di Emmanuel è importante da un punto di vista affettivo, un grande amico ed un punto di riferimento per quei bambini di allora, oggi ragazzi che lo ritroveranno in campo con le vesti di compagno di squadra” comunica la Consolini.

La storia di Emmanuel è quella di un ragazzo che parte dall’Africa col sogno di essere accolto in Europa, è proprio questo avviene, grazie allo sport ed in particolare alla società ennese che ha fatto il possibile per lui, accogliendolo in una famiglia, nella quale ha saputo dare il meglio di sé.

Domani pomeriggio, in occasione della partita dei piccoli esordienti, presso il palazzetto dello sport di Enna bassa, ore 16:30, Emmanuel sarà accolto dai bambini, dai ragazzi e dai tifosi della Consolini.