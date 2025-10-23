Basket, Divisione Regionale 2: la Consolini Enna si prepara per l’inizio del campionato

PUBBLICITÀ

Cresce l’attesa e l’entusiasmo in casa Consolini Enna per l’imminente inizio del campionato di Divisione Regionale 2 della FIP Sicilia. La Federazione ha inserito la squadra ennese nel Girone Centro Occidentale, un raggruppamento che si preannuncia come un vero e proprio “Girone di Ferro”.

Il girone è particolarmente stimolante in quanto ricopre il territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, assicurando derby e confronti altamente competitivi. La Consolini Enna si misurerà con avversarie storiche e ambiziose, tra cui Virtus Sicana, S.M.ST.A.G. Roncalli, Olimpic Canicattì, Canicattì Grapes, Nuovo B. Canicattì, Invicta 93cento, Ideal Gela e CUSN. I neroarancio vogliono dire la loro in un contesto di alto livello.

L’entusiasmo della società non è solo legato alla partecipazione, ma soprattutto alla composizione della squadra. La Consolini Enna si presenta ai nastri di partenza con una formazione giovane, in gran parte composta da atleti ennesi, cresciuti dal minibasket e nelle categorie giovanili della stessa società. Una chiara linea societaria volta a valorizzare i talenti locali.

L’impegno con la prima squadra rappresenta il coronamento di un percorso per questi ragazzi, e al tempo stesso un motivo di orgoglio per l’ambiente sportivo ennese.

L’entusiasmo è amplificato dalla fiducia riposta in coach Beccaria: un giovane allenatore, nato cestisticamente a Enna, molto preparato e un continuo studioso della pallacanestro. È un orgoglio per la società aver affidato il gruppo, formato principalmente da cestisti cresciuti internamente, proprio a un tecnico così legato al territorio. A questo nucleo storico si uniscono alcuni ragazzi provenienti da fuori, che, per ragioni di studio o lavoro, sono stati accolti e integrati perfettamente nel tessuto societario.

La Consolini Enna è pronta a scendere in campo, con la consapevolezza di affrontare un girone tosto, ma con la determinazione e la voglia di crescere che da sempre contraddistinguono questa società. La città è pronta a sostenere i suoi giovani atleti.