Basket, derby alla Consolini Sud Enna: 48-69 sulla Roncalli e secondo posto in classifica

La Consolini Sud Enna ha vinto il derby contro la Roncalli Piazza Armerina con il punteggio di 48-69, ottenendo il momentaneo secondo posto in classifica.

La formazione neroarancio ha mantenuto il vantaggio per tutta la durata dell’incontro, aggiudicandosi tutti i parziali.

Da segnalare la presenza di numerosi giovani atleti: otto dei dodici giocatori a referto provengono dal settore giovanile ennese (annate 2007-2010). Tra questi, i classe 2010 aggregati al gruppo da circa due settimane: Luca Mancuso, all’esordio, ha realizzato 8 punti, mentre Lorenzo Tosatti ne ha segnati 11. Il miglior realizzatore dell’incontro per la Consolini Sud Enna è stato Flavio Caceci con 16 punti. Contributo anche da parte di Marco Petralito e del capitano Alessandro Vultaggio, in particolare sotto canestro.

Proprio il capitano ha voluto sottolineare l’importanza del progetto societario: “Siamo entusiasti di questo risultato nel secondo derby stagionale. I giovani visti in campo sono il frutto dell’immenso lavoro dell’allenatore e rappresentano la linea di crescita adottata dalla società”.

Con questo successo, la Consolini aggancia il secondo posto a pari merito con l’Invicta Caltanissetta (che ha però due partite da recuperare) e si porta a sole quattro lunghezze dalla vetta. Da lunedì si torna in palestra per preparare le prossime sfide: con questa chimica tra veterani e giovanissimi, l’obiettivo playoff è ormai saldamente nel mirino degli ennesi.