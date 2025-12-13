Basket: Consolini Sud Enna vince contro Ideal Gela e lancia il “Teddy Bear Toss”

Ieri sera al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, la Consolini Sud Enna ha ottenuto una vittoria importante, battendo l’Ideal Gela con il punteggio di 68 a 60.

La partita non solo ha visto il ritorno alla vittoria per i padroni di casa, ma ha anche offerto un momento di solidarietà grazie all’iniziativa del “Teddy Bear Toss”. Al primo canestro segnato dalla squadra, i tifosi hanno lanciato peluche sul campo, creando una pioggia di giocattoli che ha unito sport e beneficenza, contribuendo a rendere l’atmosfera particolarmente emozionante.

La partita è iniziata con un ottimo slancio per la Consolini Sud Enna, che ha mostrato gioco di qualità e ha preso un vantaggio significativo, arrivando a +20 prima della pausa. Tuttavia, nell’ultimo tempo, l’Ideal Gela ha reagito con determinazione, riducendo il divario fino a sei punti negli ultimi minuti. La difesa della Consolini ha resistito all’assalto, permettendo loro di chiudere la partita in trionfo.

Al termine dell’incontro, coach Giuseppe Beccaria ha dichiarato: “La partita è stata a doppio volto, un primo tempo impeccabile e un secondo tempo dove abbiamo commesso parecchi errori in attacco e in difesa. Più completo nel bloccare la rimonta avversaria. Ora c’è la pausa natalizia per recuperare qualche acciacco fisico e per preparare al meglio il campionato. Vogliamo dire la nostra”.

Tra i protagonisti della serata, si è distinta la performance di Edoardo Venticinque, che con 20 punti realizzati e canestri decisivi nei minuti finali, è stato il miglior giocatore in campo, contribuendo in modo determinante alla vittoria della squadra e interrompendo la striscia negativa, rilanciando la Consolini in classifica.

