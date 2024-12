Basket: Consolini Sud Enna pronta per la divisione regionale 3 Fip

PUBBLICITÀ

Dopo una lunga attesa ecco il calendario del Campionato Divisione Regionale 3 della Federazione Italiana Pallacanestro. L’ex Campionato di Prima divisione, oggi DR3, inizierà nel prossimo weekend.

La società ennese Consolini Sud già lo scorso anno, con un roster totalmente nuovo e giovane, ha disputato un ottimo campionato, perdendo solo nelle ultime due giornate la possibilità di vincere il titolo.

“I ragazzi scalpitano per giocare ed anche tutti gli altri nostri tesserati e supporter, sono pronti per questo nuovo inizio – dice Michelangelo Milano, amministratore della società neroarancio -. Un bene per il nostro movimento che oggi vanta un centinaio di atleti, merito dei tecnici e di ogni squadra, partendo dalla senior, che fanno da traino per le categorie più piccole”.

La società ennese, allenata da Coach Andrea Savoca, già vincente nell’annata 2018-2019, quando, con una formazione poco giovane e piena di espedienti, si classificò al primo posto, vincendo il titolo di Open Regionale.

Andrea Savoca, con un lunga carriera da giocatore nella società ennese, si mostra contento per l’incarico di Capo Allenatore: “Non si può non accettare questo incarico, non solo per ciò che mi lega a questa società ma soprattutto per la passione che mostrano questi ragazzi. Non vediamo l’ora di iniziare il campionato così da poterci manifestare, dando un senso al lavoro svolto”.

I neroarancio esordiranno fuori casa domenica alle ore 11 a Canicattì contro la NBC, mentre per il primo match casalingo, si dovrà aspettare il 2025, giorno 4 gennaio ore 17:30 presso il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, contro la Ciavorella Scicli.