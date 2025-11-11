Basket: Consolini Sud Enna esordisce in Divisione Regionale 2 contro Roncalli

PUBBLICITÀ

Il momento è arrivato. L’attesa è finita per la Consolini Sud Enna di coach Giuseppe Beccaria, che domenica prossima farà il suo debutto ufficiale nel campionato di Divisione Regionale 2 (l’ex Promozione) della FIP Sicilia. L’emozione sarà doppia, poiché l’esordio avverrà tra le mura amiche.

Il debutto casalingo di domenica, ore 18:00 contro Roncalli Piazza Armerina, è l’occasione perfetta per celebrare il progetto sportivo della Consolini, che schiera in campo un roster composto principalmente da giovani atleti cresciuti nel vivaio ennese. Questo impegno a valorizzare i talenti locali è motivo di grande orgoglio per la società.

Il capo allenatore, Giuseppe Beccaria, ha fatto il punto della situazione in vista dell’imminente esordio: “Questi mesi di preparazione sono andati molto bene, nonostante qualche acciacco fisico che ci ha dato non poche difficoltà, però i ragazzi sono stati bravi e hanno continuato ad allenarsi duramente in vista del campionato. È un gruppo molto giovane, che ha bisogno di giocare e stare in campo per accumulare esperienza, con il giusto mix tra giovani locali e giovani con un po’ più d’esperienza. Un gruppo che si sta compattando nel migliore dei modi per affrontare il campionato nel migliore dei modi.”

La Divisione Regionale 2 presenta un alto livello di competizione, ma i Neroarancio sono pronti a dare battaglia.

“Cercheremo di preparare ogni partita al meglio per poter dire la nostra in un girone difficile con squadre con giocatori d’esperienza che hanno detto la loro sia in questa categoria che in categorie superiori,” ha concluso Beccaria.

L’appuntamento è per domenica alle 18:00. La Consolini Sud Enna chiama a raccolta i suoi tifosi per sostenere i giovani Neroarancio in questo importante inizio di stagione.