Inizia con una vittoria il Campionato di Divisione Regionale 3 della Consolini Sud Enna. La società ennese domenica scorsa a Canicattì ha battuto la Nuova Basket con il punteggio di 86 a 91.

Tanta soddisfazione per la società ennese che torna da Canicattì con due punti in classifica e si concentra per la prossima sfida del 4 gennaio, esordio casalingo alla ore 17.30 al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa sotto gli occhi dei propri tifosi.