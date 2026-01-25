Basket, Consolini Enna: vittoria ad Agrigento e spazio ai giovani

La Consolini Enna torna dalla trasferta di Agrigento con una vittoria sul campo della Sicana Basket, conquistando due punti importanti al PalaMoncada nell’ambito del campionato di Divisione Regionale 2.
Nel corso dell’incontro, coach Giuseppe Beccaria ha dato spazio a una rotazione ampia, coinvolgendo anche sette atleti provenienti dal settore giovanile, che hanno preso parte attivamente alla gara. Una scelta che conferma l’attenzione della società ennese verso la valorizzazione dei giovani all’interno della prima squadra.
I ragazzi del vivaio hanno risposto con una prova positiva, soprattutto sul piano difensivo, dimostrando di potersi confrontare con l’intensità e il ritmo del campionato. Da segnalare, in particolare, l’esordio ufficiale in DR2 di Lorenzo Tosatti, atleta classe 2010, che diventa il più giovane giocatore impiegato nel campionato in corso.
Tosatti, impegnato in questa stagione anche nel campionato Under 17 d’Eccellenza con la Siaz Piazza Armerina, ha così raggiunto un traguardo significativo nel proprio percorso di crescita, inserendosi in un contesto che continua a puntare sull’integrazione tra prima squadra e settore giovanile.