Basket, Consolini Enna: successo interno nel derby contro la Roncalli

Esordio con vittoria per la S.S.D. Polisportiva A Consolini Enna nel campionato di Divisione Regionale 2. Dopo il turno di riposo della prima giornata, la formazione guidata da Giuseppe Beccaria ha disputato il primo incontro stagionale superando in casa la A.S. Dil. S.M.S.T.A.G. Roncalli con il punteggio di 86-54, in un derby tradizionalmente molto sentito.

Sugli spalti, l’atmosfera era da pienone delle grandi occasioni. Il grande entusiasmo del pubblico ha fatto da cornice a questa prima uscita, a sostegno di un progetto societario che punta forte sulla linea verde. La Consolini, infatti, si è presentata in campo con una squadra formata da tanti giovani ennesi della cantera Consolini, affiancati da alcuni ragazzi più esperti che hanno il compito di guidare e far crescere il gruppo.

Prossimo impegno, l’ardua trasferta a Caltanissetta contro CUSN, sabato ore 20.30 al Palacannizzaro.