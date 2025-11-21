Basket: Consolini Enna ospite del Cusn Caltanissetta

PUBBLICITÀ

Trasferta impegnativa per la Consolini Sud Enna, attesa domani sera alle 20:30 al Palacannizzaro di Pian del Lago per la gara contro il CUSN. La formazione ennese, reduce dalla vittoria all’esordio contro la Roncalli, si presenterà con un roster giovane affiancato da elementi di maggiore esperienza.

PUBBLICITÀ

Una trasferta considerata difficile, a confermarlo il tecnico ennese Giuseppe Beccaria: “Una buona squadra, dotata di ottimi giocatori. Dobbiamo mantenerci concentrati dal primo minuto. È forte l’entusiasmo della prima vittoria ma sappiamo benissimo che il campionato è lungo e con tante partite difficili”.

PUBBLICITÀ

Possibili novità nella formazione, anche se l’allenatore preferisce non anticipare nulla: “Una buona parte dei ragazzi che hanno disputato una buona partita contro la Roncalli saranno confermati. Senza dimenticare chi ritorna dopo qualche acciacco fisico”.

La Consolini Sud Enna arriva alla sfida con 2 punti, frutto del successo ottenuto dopo il turno di riposo della prima giornata, mentre il CUSN ha riportato due sconfitte nelle prime uscite stagionali contro Olympic Team e Ideal Gela.