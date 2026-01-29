Basket, Consolini Enna–Olimpic Canicattì: in palio il terzo posto

La Consolini Enna arriva alla gara di domenica dopo la vittoria in trasferta contro Agrigento, un risultato che ha permesso alla squadra di consolidare la propria posizione in classifica.

Ora l’attenzione è rivolta al prossimo impegno di campionato, in programma domenica 1 febbraio al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, dove la formazione ennese affronterà l’Olimpic Canicattì. L’incontro rappresenta uno scontro diretto per le posizioni di vertice e mette in palio il terzo posto in classifica.

In vista della partita, la Consolini Enna ha rivolto un invito ai propri sostenitori a partecipare all’incontro, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico di casa nel corso della gara.

