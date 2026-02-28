Basket: Consolini Enna in trasferta contro l’Invicta

PUBBLICITÀ

Dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato, la Consolini Enna torna in campo per la gara contro l’Invicta, attuale seconda in classifica. La partita si giocherà domenica 1 marzo alle ore 18.30 al PalaCannizzaro. Il match rappresenta un nuovo banco di prova per una squadra giovane, chiamata a migliorare la gestione dei momenti decisivi della partita.

Sulla fase attraversata dal gruppo è intervenuto coach Beccaria, che ha indicato nella concentrazione e nell’esperienza due aspetti su cui lavorare: “Serve più concentrazione. Come squadra giovane abbiamo peccato di esperienza e questo campionato serve proprio a cercare di lavorare per favorire la crescita dei ragazzi non solo da un punto di vista tecnico tattico ma caratteriale. Sarà importante avere un buon atteggiamento adesso in vista delle due partite consecutive con la seconda e la prima in classifica”.