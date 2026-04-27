Basket: Consolini Enna in semifinale playoff, sfida all’Invicta Caltanissetta

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La Consolini Enna approda alle semifinali playoff. Dopo un’attesa durata oltre 15 giorni lontano dal parquet, i ragazzi neroarancio guidati da coach Giuseppe Beccaria possono finalmente concentrarsi sul capitolo più emozionante della stagione.

Il percorso che ha portato gli ennesi a questo traguardo non è stato privo di insidie. La regular season della Consolini si è conclusa con largo anticipo rispetto alle avversarie, a causa di un calendario frammentato: molte gare sono state infatti anticipate e concentrate in pochi giorni per l’indisponibilità dei campi di diverse squadre ospitanti. Questo ritmo, unito a una serie di infortuni che hanno colpito alcuni elementi chiave, ha minato la fluidità del gioco neroarancio.

La giovane età del roster, se da un lato è stata il motore della scalata in classifica, dall’altro ha presentato il conto sotto forma di alcuni blackout in partite sulla carta abbordabili. Il bilancio del girone di ritorno parla chiaro: 5 sconfitte su 8 gare, con una striscia negativa di tre stop consecutivi nelle ultime uscite.

Nonostante il finale di stagione sofferto, a fare la differenza è stato lo straordinario cammino percorso nel girone d’andata. Grazie al tesoretto di vittorie accumulato nella prima parte dell’anno, la Consolini Enna è riuscita a blindare il quarto posto in classifica, garantendosi così il diritto di giocarsi le proprie carte nella fase finale del campionato.

La griglia playoff mette di fronte gli ennesi alla semifinale contro l’Invicta Caltanissetta, la squadra che ha dominato la regular season chiudendo al primo posto. La serie si giocherà al meglio delle tre gare.

In attesa delle date ufficiali, cresce l’attesa tra i tifosi: con molta probabilità, Gara 1 scatterà già sabato 2 maggio nella tana dei nisseni, al palazzetto di Pian Del Lago.