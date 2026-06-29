Basket, Consolini Enna: festa di fine anno al Palazzetto dello Sport

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Pomeriggio di grande festa e condivisione per la famiglia della Consolini Enna. A partire dalle 16:00, il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa si animerà per l’atteso evento di fine anno, un momento di aggregazione che vedrà protagonisti tutti gli atleti neroarancio, dai più piccoli del settore Minibasket, i pulcini di 5 e 6 anni, fino ad arrivare alle formazioni Under e ai ragazzi della prima squadra.

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Una grande kermesse per celebrare non solo la conclusione della stagione, ma soprattutto il senso di appartenenza a una realtà che oggi più che mai rappresenta un punto di riferimento per oltre cento famiglie della città e non solo.

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L’appuntamento odierno è anche l’occasione ideale per tracciare un bilancio di un’annata che ha visto la società distinguersi per la sua filosofia, ovvero quella di puntare con decisione sui propri giovani, offrendo loro l’opportunità di affacciarsi e trovare spazio in prima squadra. Come testimoniato dal percorso recente, la linea verde ha regalato enormi soddisfazioni e una crescita tangibile per tutti i ragazzi del vivaio.

Una strategia, questa, destinata a proseguire con ancora più forza, come confermato dalle parole di Francesco Milano, responsabile del settore giovanile, del settore Minibasket e della prima squadra. “Anche per il prossimo anno — ha dichiarato Milano — manterremo la stessa linea adottata fin qui, dando la possibilità ai nostri giovani di sfociare in prima squadra. Inoltre, per arricchire ulteriormente il nostro percorso, aggiungeremo la partecipazione al campionato Under 19”.

Un progetto solido e in continua espansione, dunque, che mira a valorizzare sempre più i talenti locali. A fronte di questa crescita, però, si guarda al futuro con un auspicio ben preciso: che la qualità della società ennese possa essere un continuo crescendo magari disponendo di uno spazio dedicato esclusivamente alla pallacanestro. Per raggiungere questo obiettivo, la speranza della società è quella di trovare un impegno concreto e un canale di comunicazione sempre più proficuo con la nuova amministrazione comunale, così da dare anche alla pallacanestro ennese la casa che merita.