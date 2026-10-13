Basket, Consolini Enna: ecco le avversarie nel campionato di Divisione Regionale 2

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Con l’uscita ufficiale dei gironi, la Consolini Enna conosce adesso le sue avversarie nel campionato di Divisione Regionale 2. Inseriti in un avvincente Girone D, i neroarancio si preparano a incrociare le spade con Ideal Gela, Virtus Sicana, Vigor Santa Croce Camerina, Nuova Basket Gela, Grapes Canicattì, Licata Basket e Cusn Caltanissetta.

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Una competizione stimolante, in cui l’obiettivo dichiarato della regular season è chiaro e ambizioso: chiudere la prima fase tra le prime quattro del girone per accedere da protagonisti alla fase successiva.

A guidare la squadra dalla panchina sarà coach Giuseppe Beccaria, al timone di un roster che unisce la freschezza e l’energia dei tanti giovani usciti dal vivaio della cantera Consolini all’esperienza di elementi “un po’ meno giovani”, reduci da importanti trascorsi in categorie superiori e pronti a regalare grandi soddisfazioni ai numerosissimi tifosi.

Novità di spessore anche per quanto riguarda i gradi di leadership sul parquet. Quest’anno la squadra avrà un nuovo capitano: Alessandro Scriffignano, un passato glorioso nella ginnastica – con titoli regionali vinti a ottimi livelli – e un presente da punto fermo della pallacanestro ennese. Al suo fianco, nel ruolo di vice capitano, ci sarà Marco Petralito, talentuoso ragazzo di Niscemi che in pochissimo tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’intero gruppo.

Quella della Consolini è una realtà in costante e ferrea crescita. L’impegno della società ennese, infatti, non si limiterà soltanto alla prima squadra senior: il movimento continuerà a pulsare a pieno ritmo con la partecipazione ai campionati giovanili Under 19 Silver, Under 14 e a tutti i tornei e trofei dedicati al settore Minibasket.