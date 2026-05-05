Basket, Consolini Enna: domenica al Palazzetto dello Sport c’è Gara 2 contro l’Invicta

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Dopo Gara 1 della semifinale playoff di Divisione Regionale 2, l’attenzione della Consolini Enna si sposta sulla sfida di ritorno contro l’Invicta Caltanissetta. L’appuntamento è in programma domenica 10 maggio, alle ore 18, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.

La formazione ennese, reduce dalla sconfitta nella prima gara della serie, proverà a vincere davanti al proprio pubblico per portare la semifinale a Gara 3. In Gara 1 i neroarancio sono rimasti in partita fino alle fasi finali, contro una squadra nissena composta da giocatori di esperienza e con trascorsi anche in categorie superiori.

Il percorso della Consolini Enna resta significativo: la squadra, al debutto in Divisione Regionale 2 e con un roster molto giovane, ha raggiunto i playoff al termine della stagione regolare. Il gruppo allenato da coach Giuseppe Beccaria affronterà dunque la gara di ritorno con l’obiettivo di prolungare la serie.

“Non è ancora il momento di fare bilanci — ha dichiarato fermamente il tecnico ennese — perché le somme si tirano solo alla fine di un’annata che resta comunque splendida. Adesso la nostra unica priorità è la partita di domenica: vogliamo focalizzarci esclusivamente sulla gara e speriamo di avere al nostro fianco il calore dei tifosi, che può fare la differenza”. Secondo Beccaria, arrivati a questo punto della competizione, la lavagna tattica lascia spazio alla componente psicologica: non è più tempo di schemi complessi, ma di scendere sul parquet con il cuore in mano e la voglia di lottare su ogni pallone.

Per la Consolini sarà una gara impegnativa, contro un’avversaria considerata tra le più attrezzate del campionato. La squadra ennese proverà a fare leva sul fattore campo, sull’entusiasmo del gruppo e sul sostegno del pubblico per tenere aperta la serie playoff.