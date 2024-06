Basket: Consolini Enna, bilancio di un’ottima annata

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di mercoledì scorso la Consolini Enna ha ufficialmente chiuso la stagione 2023-2024. Tutti i tesserati del settore basket e minibasket hanno preso parte ad una festa di fine anno presso il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.

La società ennese in questo anno sportivo ha partecipato a ben tre trofei federali minibasket, un campionato giovanile federale under 13, un campionato Libertas under 15 e, soprattutto, è stata ad un passo dal vincere il Campionato Senior di Divisione Regionale 3.

Più di cento atleti tesserati dai 5 anni in su, un numero significativo che conferma il buon lavoro che la società ennese sta svolgendo nel territorio.

“C’è tanta soddisfazione, tanto entusiasmo – dice Francesco Milano, responsabile dell’area tecnica -. Tante difficoltà a livello logistico ad inizio di stagione, non dipese da noi, ma siamo abituati a giocare qualsiasi tipo di partita dentro e fuori il campo. Ringrazio l’amministrazione comunale, certi del fatto che farà sempre meglio, credendo nel nostro progetto sportivo e socio culturale”.

Tante le famiglie presenti e ormai appassionate della palla a spicchi; la Consolini Enna è un punto di riferimento per la comunità ennese ma anche per i tanti universitari e lavoratori fuori sede che trovano nella stessa società una porta di entrata verso la città.

“Tutto questo – continua Milano – è permesso grazie al sostegno delle famiglie, che ringrazio per il forte credo nel nostro operato. Ma devo anche ringraziare i tecnici che fanno un ottimo lavoro umano, nel trasmettere i veri valori sportivi, ed un grande lavoro tecnico, alzando di mese in mese il livello qualitativo degli atleti. Infine un grazie anche al sostegno di Sud, il nostro ‘quartier generale’, un locale diventato un riferimento per tutta la prima squadra”.

Adesso la società ennese sarà impegnata nel Camp estivo a Gioiosa Marea, una vacanza sportiva, utile per accrescere il livello tecnico degli atleti ma, come solito fare, sarà già pronta a luglio con il programma delle attività del prossimo anno sportivo.