Basket: Consolini Enna batte la capolista Grapes Canicattì

Il campionato di Divisione Regionale 2 registra un passaggio significativo nella quinta giornata di ritorno. La Consolini Enna supera la Grapes Canicattì, che fino a questo momento aveva mantenuto l’imbattibilità stagionale e il primo posto in classifica.

Per la formazione ennese si tratta di un successo importante, arrivato dopo due sconfitte consecutive e ottenuto contro una delle squadre più competitive del torneo. Nella vittoria hanno avuto un ruolo rilevante anche i giovani del vivaio, impiegati nel corso della gara, insieme ai giocatori più esperti, che hanno contribuito alla gestione dei momenti decisivi del match. Un risultato che consente alla Consolini di conquistare due punti utili e di ridurre il distacco dalla vetta.

Visibilmente soddisfatto a fine gara, l’allenatore Giuseppe Beccaria ha voluto sottolineare il percorso di crescita dei suoi ragazzi: “Sono davvero soddisfatto per i ragazzi. Siamo una squadra molto giovane e di grande potenziale, anche se a volte pecchiamo ancora di inesperienza. Ma siamo estremamente contenti di quello che stiamo costruendo giorno dopo giorno”.

Con questa vittoria, la Consolini blinda il terzo posto e vede ormai a un passo la matematica certezza della qualificazione ai playoff, obiettivo dichiarato fin dall’inizio della stagione. La società ennese, che ha fatto della crescita dei propri giovani un marchio di fabbrica riconosciuto in tutta la provincia, vede oggi i suoi talenti protagonisti assoluti in prima squadra.

La testa è già rivolta a domenica 15 marzo, quando i neroarancio saranno impegnati nella complicata trasferta al PalaItis di Gela contro l’Ideal Gela.