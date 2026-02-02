Basket: Consolini Enna batte Canicattì e chiude terza il girone d’andata

PUBBLICITÀ

Si è disputata nel pomeriggio di ieri, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, la gara tra Consolini Enna e Olympic Team Canicattì, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa per 71-68.

L’incontro, seguito da un pubblico numeroso, ha visto la formazione ennese partire con buon ritmo nella prima parte di gara. La squadra ospite è però riuscita a restare in partita, mantenendo l’equilibrio nel punteggio per gran parte dell’incontro.

Nel corso della ripresa il match è rimasto combattuto. A pochi istanti dalla fine, l’Olympic Team Canicattì si è portata in vantaggio, ma negli ultimi secondi la Consolini Enna è riuscita a ribaltare il risultato, trovando i canestri decisivi che hanno fissato il punteggio sul 71-68.

Con questo successo, la Consolini Enna conquista due punti importanti che le consentono di chiudere il girone d’andata al terzo posto in classifica. Il campionato riprenderà il prossimo 14 febbraio con l’avvio del girone di ritorno.