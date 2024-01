Basket: Campionato di Divisione Regionale 3, esordio con vittoria per la Consolini

PUBBLICITÀ

Tribuna gremita al palazzetto dello sport di Enna bassa nella mattinata di ieri, in occasione dell’esordio della Consolini SUD Enna nel Campionato di Divisione Regionale 3.

PUBBLICITÀ

Un grande ritorno del basket in città, non solo per la vittoria della società ennese, 60 a 41, ma soprattutto per il tanto entusiasmo tra i presenti. Tanti bambini e tanti appassionati hanno applaudito dal primo all’ultimo secondo i neroarancio della Consolini.

Tanta emozione da parte della squadra ennese nei primi minuti contro CUSN Caltanissetta. “Volevamo fare bene – dice Francesco Milano, allenatore della Consolini – e ci siamo riusciti, ma dobbiamo ancora tanto lavorare. Felici di vedere così tante persone in tribuna”.

Partita molto combattuta sin dall’inizio con la società nissena che non ha mollato un secondo il vantaggio dei padroni di casa. Miglior realizzatore per gli ennesi Vultaggio con 25 punti. Da registrare per gli ennesi anche la prima realizzazione nel campionato senior di Di Vincenzo e Longi.

Adesso tanto impegno per i nerarancio in vista delle prossime sfide. Si torna in campo sabato 20 gennaio ore 17.30 al Palazzetto dello Sport di Enna bassa, partita che doveva essere giocata in casa della Virtus Sommatino ma per indisponibilità del campo si disputerà ancora ad Enna.