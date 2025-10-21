Basket: al via la stagione della Consolini Enna Under 13

PUBBLICITÀ

È tempo di rimettere le scarpe da gioco per i giovani talenti della Consolini Enna. La squadra ennese, composta da atleti nati nel 2013 e 2014, è pronta a dare il via al suo nuovo campionato Under 13, con la prima palla a due fissata per sabato mattina a Caltanissetta contro Icaro Basket.

PUBBLICITÀ

In società l’entusiasmo è palpabile. Questi ragazzi, freschi vincitori del campionato Esordienti dello scorso anno, si apprestano ad affrontare una nuova e stimolante avventura. Il campionato vedrà la partecipazione di nove squadre, con una regular season di ben 16 partite.

PUBBLICITÀ

Per la Consolini Enna, l’obiettivo per questa giovane formazione è chiaro: crescere. Questo torneo Under 13 rappresenta il loro primo vero passo nel settore giovanile.

A guidare i giovani atleti in questa stagione ci saranno Alessandro Vultaggio, in stretta collaborazione con il coach della prima squadra, Giuseppe Beccaria. Una sinergia che promette di gettare solide basi per il futuro cestistico dei ragazzi.